В Азербайджане заявили об обстреле армянами сел вокруг Карабаха
Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле с армянской стороны населенных пунктов в трех районах вокруг Нагорного Карабаха, говорится на сайте ведомства.
«Противник ведет огонь по территориям Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов», – говорится в сообщении. В Минобороны Азербайджана отметили, что «армия принимает адекватные меры» против вооруженных сил Армении.
Ранее НСН писала, что Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в консультациях в Москве. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, идет активная подготовка к переговорам.
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