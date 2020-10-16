В Азербайджане не поддержали идею размещения российских наблюдателей в Карабахе

Азербайджан не поддерживает идею по включению российских военных наблюдателей в состав механизма контроля за прекращением огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Гаджиев в интервью изданию подчеркнул, что бои на территории Нагорного Карабаха – это бои на суверенной территории Азербайджана. Он выразил сомнению в том, что отправка российских военных наблюдателей в текущий момент уместна. «В настоящее время они нам не нужны», – заявил Гаджиев.

Кроме того, помощник азербайджанского президента заявил, что премьер Армении Никол Пашинян «сделал все возможное, чтобы разрушить последнюю надежду на мир».

Ранее глава МИД России сообщил, что не исключает возможности включения российских военных наблюдателей в состав механизма контроля за прекращением огня в Карабахе.

Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Азербайджан обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населенных пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.





