В Азербайджане назвали основную причину срыва переговоров по Карабаху

В Баку были настроены на диалог с Ереваном по вопросу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, однако заявление о том, что регион армянский, стало одной из главных причин срыва переговоров. Об этом рассказал помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью NYT.

В интервью Хаджиев заявил, что Азербайджан надеялся на прогресс в переговорах после назначения Никола Пашиняна премьер-министром Армении.

Также помощник указал, что первым предвестником серьезных военных столкновений стало июньское обострение, когда обе стороны обстреляли друг друга. Он добавил, что после этих событий «общественное мнение и молодежь дали сигнал: «Всему есть предел».

В понедельник в силу вступило третье по счету перемирие между Азербайджаном и Арменией, которое главы МИД подписали во время переговоров в Вашингтоне. Уже на следующий день Пашинян в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что соглашение было нарушено со стороны Азербайджана.

Многолетний конфликт между Баку и Ереваном разразился с новой силой 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне прикосновения. В Карабахе сообщали об обстрелах мирного населения. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в переброске наемников и снабжении Азербайджана военной техникой.



