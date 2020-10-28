В Азербайджане назвали основную причину срыва переговоров по Карабаху
В Баку были настроены на диалог с Ереваном по вопросу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, однако заявление о том, что регион армянский, стало одной из главных причин срыва переговоров. Об этом рассказал помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью NYT.
В интервью Хаджиев заявил, что Азербайджан надеялся на прогресс в переговорах после назначения Никола Пашиняна премьер-министром Армении.
Также помощник указал, что первым предвестником серьезных военных столкновений стало июньское обострение, когда обе стороны обстреляли друг друга. Он добавил, что после этих событий «общественное мнение и молодежь дали сигнал: «Всему есть предел».
В понедельник в силу вступило третье по счету перемирие между Азербайджаном и Арменией, которое главы МИД подписали во время переговоров в Вашингтоне. Уже на следующий день Пашинян в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что соглашение было нарушено со стороны Азербайджана.
Многолетний конфликт между Баку и Ереваном разразился с новой силой 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне прикосновения. В Карабахе сообщали об обстрелах мирного населения. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в переброске наемников и снабжении Азербайджана военной техникой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- ЕС ожидает нехватки вакцины от коронавируса
- Иммунолог назвал причины неуязвимости к COVID-19
- Самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт
- В Азербайджане назвали основную причину срыва переговоров по Карабаху
- ВОЗ объявила о рекордном росте заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru