В Австрии выставили на продажу имущество «дочки» «Газпрома»
Австрия начала процедуру реализации имущества дочерней компании корпорации «Газпром» — Gazprom Austria GmbH. Так, на площадку аукциона Aurena выставлено 236 лотов. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Отмечается, что среди представленных на торгах товаров — техника, мебель, сейфы, картины, растения, салфетки и карта трубопроводов Европы.
Наиболее дорогим лотом стал ковер Jan Kath стоимостью 950 евро (порядка 82 000 рублей). Кроме того, с торгов уйдет акустическая панель для стены за 650 евро (около 56 000 рублей) и дуговая лампа за 500 евро (порядка 39 000 рублей).
Ранее сообщалось, что финская государственная компания Gasum приняла решение расторгнуть долгосрочный контракт с российским «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru