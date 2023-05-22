В Австрии выставили на продажу имущество «дочки» «Газпрома»

Отмечается, что среди представленных на торгах товаров — техника, мебель, сейфы, картины, растения, салфетки и карта трубопроводов Европы.

Наиболее дорогим лотом стал ковер Jan Kath стоимостью 950 евро (порядка 82 000 рублей). Кроме того, с торгов уйдет акустическая панель для стены за 650 евро (около 56 000 рублей) и дуговая лампа за 500 евро (порядка 39 000 рублей).

Ранее сообщалось, что финская государственная компания Gasum приняла решение расторгнуть долгосрочный контракт с российским «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

