В Австрии дом Гитлера превратили в полицейский участок

Историческое здание в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер, стали использовать как полицейский участок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По мнению местных властей, это должно нейтрализовать место, которое иначе может быть местом поклонения для неонацистов. Такую позицию озвучил мэр города Йоханнес Вайдбахер при открытии участка.

Здание было построено в XVII веке, а сам диктатор провел в нем всего лишь несколько недель в младенчестве. После Второй мировой войны в доме располагался банк, школа и интернат для людей с ограниченными возможностями. В 1972 году австрийское правительство заключило с владельцем дома договор на бессрочную аренду, а в 2017 принудительно выкупило. На переоборудование в полицейский объект город потратил 20 миллионов евро.

Ранее в Нижнем Тагиле административный арест назначили местному жителю, который оформил заказ пиццы на имя «Адольф Гитлер», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПолицияАвстрияАдольф Гитлер

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