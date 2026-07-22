В Австрии дом Гитлера превратили в полицейский участок

По мнению местных властей, это должно нейтрализовать место, которое иначе может быть местом поклонения для неонацистов. Такую позицию озвучил мэр города Йоханнес Вайдбахер при открытии участка.

Здание было построено в XVII веке, а сам диктатор провел в нем всего лишь несколько недель в младенчестве. После Второй мировой войны в доме располагался банк, школа и интернат для людей с ограниченными возможностями. В 1972 году австрийское правительство заключило с владельцем дома договор на бессрочную аренду, а в 2017 принудительно выкупило. На переоборудование в полицейский объект город потратил 20 миллионов евро.

Ранее в Нижнем Тагиле административный арест назначили местному жителю, который оформил заказ пиццы на имя «Адольф Гитлер», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

