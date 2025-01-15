В Австралии закрыли девять пляжей из-за шариков неизвестного происхождения
15 января 202518:22
В Австралии на пляжах Сиднея стали находить небольшие шарообразные элементы, сообщает The Guardian.
Девять из них закрыли по соображениям безопасности.
«Управление по охране окружающей среды Сиднея проверит странные объекты, найденные на пляжах», - говорится в заявлении мэрии.
Пока точная природа их неизвестна. Австралийские экологи считают, что появлению этих объектов привели недостатки систем очистки сточных вод.
Ранее Air France приостановила полеты над Красным морем из-за неизвестно объекта в небе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru