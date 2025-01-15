В Австралии закрыли девять пляжей из-за шариков неизвестного происхождения

В Австралии на пляжах Сиднея стали находить небольшие шарообразные элементы, сообщает The Guardian.

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Девять из них закрыли по соображениям безопасности.

«Управление по охране окружающей среды Сиднея проверит странные объекты, найденные на пляжах», - говорится в заявлении мэрии.

Пока точная природа их неизвестна. Австралийские экологи считают, что появлению этих объектов привели недостатки систем очистки сточных вод.

Ранее Air France приостановила полеты над Красным морем из-за неизвестно объекта в небе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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