В Австралии поймали самую большую в мире золотую рыбку

В австралийском городе Перт поймали самая большая в мире золотая рыбка, пишет издание 9News.

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Ее удалось поймать биологу Дулану Херату. Рыбка длиной 52 сантиметра оказалась длиннее предыдущего мирового рекорда на почти пять сантиметров. Предыдущий рекорд, согласно Книге рекордов Гиннесса, принадлежал пойманной в Нидерландах рыбе 21 год назад. Ее длина составляла 47,4 сантиметра.

Золотые рыбки расплодились в водоемах Перта и причиняют существенный ущерб экосистеме, поедая пищевые ресурсы, головастиков, различные растения. Поэтому они вырастают до огромных размеров, пожирая все на своем пути без возможности развития традиционно обитавших в тех местах других видов.

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ФОТО: РИА Новости
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