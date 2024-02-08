В Австралии поймали самую большую в мире золотую рыбку

Ее удалось поймать биологу Дулану Херату. Рыбка длиной 52 сантиметра оказалась длиннее предыдущего мирового рекорда на почти пять сантиметров. Предыдущий рекорд, согласно Книге рекордов Гиннесса, принадлежал пойманной в Нидерландах рыбе 21 год назад. Ее длина составляла 47,4 сантиметра.

Золотые рыбки расплодились в водоемах Перта и причиняют существенный ущерб экосистеме, поедая пищевые ресурсы, головастиков, различные растения. Поэтому они вырастают до огромных размеров, пожирая все на своем пути без возможности развития традиционно обитавших в тех местах других видов.

