В Австралии альпака чихнула на короля Великобритании Карла III

Сообщается, что инцидент произошёл во время визита монарха в столицу Австралии Канберру. Общаясь с посетителями Военного мемориала, Карл III потрепал Хефнера по носу, заставив животное громко чихнуть.

После этого, король Великобритании как ни в чем не бывало продолжил общение с горожанами.

«Мы с монархом рассмеялись, после чего он убедился, что не его пиджаке не осталось следов и пошёл дальше», - заявил дрессировщик альпаки Роберт Флетчер.

Ранее британская полиция задержала мужчину, который бросил яйца в короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

