В аварии на Шри-Ланке погиб российский турист
7 января 202415:13
Россиянин погиб в дорожно-транспортном происшествии на Шри-Ланке, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, инцидент произошел 5 января. Туристический автобус на полной скорости врезался в грузовик.
Пассажирам автобуса пришлось выбираться самостоятельно. Приехавшие на место медики и спасатели не провели первичный осмотр и не предложили помощи.
В результате ДТП погиб россиянин. Еще девять человек пострадали.
На западе Грузии 28 декабря в результате ДТП погибла россиянка. Инцидент произошел в селе Марани, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru