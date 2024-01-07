В аварии на Шри-Ланке погиб российский турист

По информации издания, инцидент произошел 5 января. Туристический автобус на полной скорости врезался в грузовик.

Пассажирам автобуса пришлось выбираться самостоятельно. Приехавшие на место медики и спасатели не провели первичный осмотр и не предложили помощи.

В результате ДТП погиб россиянин. Еще девять человек пострадали.

На западе Грузии 28 декабря в результате ДТП погибла россиянка. Инцидент произошел в селе Марани, отмечает «Радиоточка НСН».

