В аварии на Шри-Ланке погиб российский турист

Россиянин погиб в дорожно-транспортном происшествии на Шри-Ланке, пишет Telegram-канал Mash.

СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве россиянина в Стамбуле

По информации издания, инцидент произошел 5 января. Туристический автобус на полной скорости врезался в грузовик.

Пассажирам автобуса пришлось выбираться самостоятельно. Приехавшие на место медики и спасатели не провели первичный осмотр и не предложили помощи.

В результате ДТП погиб россиянин. Еще девять человек пострадали.

На западе Грузии 28 декабря в результате ДТП погибла россиянка. Инцидент произошел в селе Марани, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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