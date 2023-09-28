В армии Ливии заявили о встрече Хафтара с Путиным и Шойгу

Пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА) заявила, что главнокомандующий Халифа Хафтар встретился с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Сообщение опубликовано в соцсетях Вооруженных сил страны.

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Отмечается, что встреча прошла в Москве. О подробностях переговоров не сообщается.

Во вторник пресс-служба ЛНА объявила, что Хафтар прибыл с визитом в Россию.

В пострадавшую от наводнения Ливию 16 сентября прибыли специалисты МЧС РФ. Они вели поисковые и аварийно-спасательные работы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Сергей ШойгуВладимир ПутинЛивия

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