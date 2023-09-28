В Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 65 тысяч человек
28 сентября 202308:41
В Армению из Нагорного Карабаха переехали 65 тысяч человек, сообщила пресс-секретарь кабмина страны Назели Багдасарян.
Таким образом, Карабах покинули уже более половины жителей региона. По данным Еревана, в непризнанной республике проживали 120 тысяч человек.
Накануне азербайджанские власти на выезде из Нагорного Карабаха задержали бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru