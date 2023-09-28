В Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 65 тысяч человек

В Армению из Нагорного Карабаха переехали 65 тысяч человек, сообщила пресс-секретарь кабмина страны Назели Багдасарян.

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Таким образом, Карабах покинули уже более половины жителей региона. По данным Еревана, в непризнанной республике проживали 120 тысяч человек.

Накануне азербайджанские власти на выезде из Нагорного Карабаха задержали бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БеженцыАрменияНагорный Карабах

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