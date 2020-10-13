В Армению для помощи пострадавшим в Карабахе прибыла группа французских врачей

Медицинские работники прибыли из Франции в Ереван для помощи пострадавшим в результате событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в армянских СМИ.

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Как сообщает агентство, группа французских врачей, которые имеют обширный опыт работы с пострадавшими в результате военных действий, прибыли в регион при поддержке правительства Армении.

Ранее 9 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана при поддержке России провели в Москве переговоры. В результате стороны договорились о прекращении огня 10 октября. Однако военные министерства обеих стран обвиняют друг друга в несоблюдении договоренностей.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, тогда же произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиФранцияНагорный Карабах
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