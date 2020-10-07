В Армении заявили о возобновлении обстрела Степанакерта
Военные силы Азербайджана продолжают обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта и других населенных пунктов. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Степанакерт и другие поселения Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. — НСН) снова становятся объектами нападений», – написал Ованнисян в Facebook. Позже он добавил, что обстрелу также подвергся город Шуши.
Как сообщает корреспондент армянского агентства «Арменпресс», в Степанакерте были слышны звуки трех взрывов. В части города нет электричества.
Столица Нагорного Карабаха, как и другие города, в течение последних дней подвергается интенсивному ракетному обстрелу из различных видов вооружений, в том числе и реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Смерч».
Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- Генпрокуратура: В водах Камчатки найдены только нефтепродукты
- В России прошло успешное испытание ракеты «Циркон»
- Пользователи соцсетей посмеялись над Исинбаевой за конфуз перед Путиным
- В Армении заявили о возобновлении обстрела Степанакерта
- Два сенатора ушли на самоизоляцию из-за обнаруженного у них COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru