В Армении заявили о возобновлении обстрела Степанакерта

Военные силы Азербайджана продолжают обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта и других населенных пунктов. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Степанакерт и другие поселения Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. — НСН) снова становятся объектами нападений», – написал Ованнисян в Facebook. Позже он добавил, что обстрелу также подвергся город Шуши.

Как сообщает корреспондент армянского агентства «Арменпресс», в Степанакерте были слышны звуки трех взрывов. В части города нет электричества.

Столица Нагорного Карабаха, как и другие города, в течение последних дней подвергается интенсивному ракетному обстрелу из различных видов вооружений, в том числе и реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Смерч».



Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.

