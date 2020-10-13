В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе

Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.

Также Пашинян заявил, что вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе не начался бы без готовности Турции участвовать в нём. Армянский премьер отметил, что бои на территории Карабаха стали продолжением военных учений Турции и Азербайджана.

Пашинян считает, что «подстрекательство» со стороны Турции и участие её в военных действиях — факт, доказанный публичными заявлениями, напоминает Газета.ру. Кроме того, премьер утверждает, что Турция завербовала и доставила в Нагорный Карабах наёмников и террористов из Сирии. Все эти действия, по его мнению, транслируют экспансионную политику турецких властей, «направленную на восстановление турецкой империи».

При этом азербайджанская сторона также обвиняет Армению в использовании наемников. Так, начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов ранее заявлял, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии и Ливана.

