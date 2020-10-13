В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
Власти Армении на основании сведений об участии в боевых действиях в Нагорном Карабахе иностранных наемников завели дело по статье «международный терроризм», сообщает РИА Новости.
Генпрокуратура Армении, сообщила, что Азербайджан после заключения перемирия заставил наемников вести бои в районе Горадиза. При этом боевики носили форму военнослужащих азербайджанских ВС.
Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.
Также Пашинян заявил, что вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе не начался бы без готовности Турции участвовать в нём. Армянский премьер отметил, что бои на территории Карабаха стали продолжением военных учений Турции и Азербайджана.
Пашинян считает, что «подстрекательство» со стороны Турции и участие её в военных действиях — факт, доказанный публичными заявлениями, напоминает Газета.ру. Кроме того, премьер утверждает, что Турция завербовала и доставила в Нагорный Карабах наёмников и террористов из Сирии. Все эти действия, по его мнению, транслируют экспансионную политику турецких властей, «направленную на восстановление турецкой империи».
При этом азербайджанская сторона также обвиняет Армению в использовании наемников. Так, начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов ранее заявлял, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии и Ливана.
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