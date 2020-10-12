Пашинян обвинил Турцию в подстрекательстве войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе не начался бы без готовности Турции участвовать в нём.

Как сообщает РИА Новости, на встрече с иностранными дипломатами, аккредитованными в стране, армянский премьер оценил роль Турции в карабахском конфликте. По мнению Пашиняна, война не началась бы, если бы турецкая сторона «не была бы полностью вовлечена». Армянский премьер отметил, что бои на территории Карабаха стали продолжением военных учений Турции и Азербайджана.

Пашинян считает, что «подстрекательство» со стороны Турции и участие её в военных действиях — факт, доказанный публичными заявлениями. Кроме того, премьер утверждает, что Турция завербовала и доставила в Нагорный Карабах наёмников и террористов из Сирии. Все эти действия, по его мнению, транслируют экспансионную политику турецких властей, «направленную на восстановление турецкой империи».

Ранее Пашинян заявил, что в Карабахе перемирия нет.

Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей.