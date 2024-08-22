В Армении создадут лаборатории для проверки качества коньяка

По его словам, с этой целью в Армении планируют к 2025 году создать изотопную лабораторию для проверки качества коньяка, который идёт на экспорт.

Он отметил, что если собственные лаборатории республике создать не удастся, то следует обратиться к международным компаниям, «чтобы экспортируемый коньяк прошёл соответствующую проверку».

Также Папоян отказался комментировать исследование ассоциации «Антиконтрафакт»

«Мы не получали официальных заявлений... Но если есть проблема, мы должны её решить», - заключил министр.

Ранее исследование ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции показало, что около 90% продающихся в России армянских коньяков оказались небезопасными для употребления, а почти половина продукции содержит невиноградные спирты, сообщает RT.

