В Армении создадут лаборатории для проверки качества коньяка
Армянский коньяк является национальным брендом республики, поэтому следует постоянно повышать его качества. Об этом в ходе брифинга заявил министр экономики страны Геворг Папоян.
По его словам, с этой целью в Армении планируют к 2025 году создать изотопную лабораторию для проверки качества коньяка, который идёт на экспорт.
Он отметил, что если собственные лаборатории республике создать не удастся, то следует обратиться к международным компаниям, «чтобы экспортируемый коньяк прошёл соответствующую проверку».
Также Папоян отказался комментировать исследование ассоциации «Антиконтрафакт»
«Мы не получали официальных заявлений... Но если есть проблема, мы должны её решить», - заключил министр.
Ранее исследование ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции показало, что около 90% продающихся в России армянских коньяков оказались небезопасными для употребления, а почти половина продукции содержит невиноградные спирты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru