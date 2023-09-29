В Армении сообщили о переехавших в страну 88780 жителях Карабаха

С 24 сентября в Армению переехали почти 90 тысяч жителей Нагорного Карабаха, заявила пресс-секретарь правительства республики Назели Багдасарян. Ее слова приводит РИА Новости.

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По состоянию на 29 сентября, в частности, в Армению прибыли 88780 человек. Из них зарегистрировались 63483 человека, временное жилье получили 20306 беженцев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал выделить переселенцам из Карабаха по $250, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БеженцыАрменияНагорный Карабах

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