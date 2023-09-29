В Армении сообщили о переехавших в страну 88780 жителях Карабаха
29 сентября 202312:10
С 24 сентября в Армению переехали почти 90 тысяч жителей Нагорного Карабаха, заявила пресс-секретарь правительства республики Назели Багдасарян. Ее слова приводит РИА Новости.
По состоянию на 29 сентября, в частности, в Армению прибыли 88780 человек. Из них зарегистрировались 63483 человека, временное жилье получили 20306 беженцев.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал выделить переселенцам из Карабаха по $250, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru