В Армении разрешили служить женщинам
Парламент Армении принял закон о призыве женщин на военную службу на добровольной основе, сообщает РИА Новости.
В поддержку законопроекта проголосовали 64 парламентария из 107.
Срок службы составляет шесть месяцев, заявление могут подать женщины в возрасте от 18 до 27 лет. Служить, по словам министра обороны страны Сурена Папикяна, женщины будут в учебной части, после чего они смогут подписать пятилетний контракт.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил Азербайджану блокировкой транспортных и экономических связей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru