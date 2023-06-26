В Армении разрешили служить женщинам

Парламент Армении принял закон о призыве женщин на военную службу на добровольной основе, сообщает РИА Новости.

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В поддержку законопроекта проголосовали 64 парламентария из 107.

Срок службы составляет шесть месяцев, заявление могут подать женщины в возрасте от 18 до 27 лет. Служить, по словам министра обороны страны Сурена Папикяна, женщины будут в учебной части, после чего они смогут подписать пятилетний контракт.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил Азербайджану блокировкой транспортных и экономических связей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Арам Нерсесян
ТЕГИ:Никол ПашинянВоеннослужащиеАрмения

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