В Арктике пробила лед и вышла на поверхность подлодка США
В Арктике подлодка военно-морских сил США Toledo пробила лед и вышла на поверхность. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале американских ВМС.
По данным РИА Новости, подлодка находится в Арктике на учениях Ice Exercise. Они проводятся в Северном Ледовитом океане с целью оценки готовности ВМС к операциям в этом регионе.
Ранее в феврале CNN со ссылкой на американских военных сообщила, что США разработали новый тип ядерного оружия на подводных лодках, которое Пентагон считает "критически важным для противодействия российской угрозе".
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