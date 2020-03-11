В Арктике пробила лед и вышла на поверхность подлодка США

В Арктике подлодка военно-морских сил США Toledo пробила лед и вышла на поверхность. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале американских ВМС.

По данным РИА Новости, подлодка находится в Арктике на учениях Ice Exercise. Они проводятся в Северном Ледовитом океане с целью оценки готовности ВМС к операциям в этом регионе.

Ранее в феврале CNN со ссылкой на американских военных сообщила, что США разработали новый тип ядерного оружия на подводных лодках, которое Пентагон считает "критически важным для противодействия российской угрозе".


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