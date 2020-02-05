В США заявили о новом ядерном оружии на подлодках для противодействия РФ

Американские военные заявили о новом типе ядерного оружия на подводных лодках, которое Пентагон считает "критически важным для противодействия российской угрозе". Об этом сообщает CNN, передает Североамериканское бюро НСН.

Как говорится в сообщении телеканала, новое ядерное оружие является модификацией уже существующей боеголовки W-76, которая используется для вооружения ракет Trident II (D-5), запущенных на подводных лодках. В связи с этим американские военные отмечают, что новое оружие не увеличивает общее количество ядерного вооружения в США.