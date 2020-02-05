В США заявили о новом ядерном оружии на подлодках для противодействия РФ
Американские военные заявили о новом типе ядерного оружия на подводных лодках, которое Пентагон считает "критически важным для противодействия российской угрозе". Об этом сообщает CNN, передает Североамериканское бюро НСН.
Как говорится в сообщении телеканала, новое ядерное оружие является модификацией уже существующей боеголовки W-76, которая используется для вооружения ракет Trident II (D-5), запущенных на подводных лодках. В связи с этим американские военные отмечают, что новое оружие не увеличивает общее количество ядерного вооружения в США.
Однако, по данным телеканала, некоторые бывшие высокопоставленные представители администрации заявили, что это оружие увеличивает потенциал ядерного конфликта.
В свою очередь, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд отметил, что новое оружие «демонстрирует потенциальным противникам, что ограниченное использование ядерной энергии не дает никаких преимуществ, поскольку Соединенные Штаты могут надежно и решительно реагировать на любой сценарий угрозы».
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