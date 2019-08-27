В Арктике открыты пять российских островов

Пять российских островов в Арктике обнаружили гидрографы Северного флота, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что площадь земель варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. Острова расположены в Карском море. Их уже подробно сфотографировали и провели топографическую съёмку.

Как отмечает RT, острова расположены в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Добавим, острова были замечены ещё в 2016 году, сейчас гидрографы дождались схождения льда.

Ранее в эфире НСН ведущий научный сотрудник, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал, чем чревата продажа острова Гренландия Соединённым Штатам Америки.



