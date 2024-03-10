В Арканзасе при стрельбе на вечеринке погибли три человека

От огнестрельных ранений скончались женщина и мужчина. По предварительным данным, третьим убитым оказался сам стрелок. Причина конфликта не называется.

Пострадали четыре человека. Одному из них потребовалась госпитализация. Трое добрались до больницы на своих автомобилях.

В середине февраля стрельба произошла в американском Канзас-Сити во время празднования победы местной команды в Супербоуле. Один человек погиб, 29 пострадали, отмечает «Радиоточка НСН».

