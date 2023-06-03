В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,1
3 июня 202306:29
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в пятницу на северо-западе Аргентины. Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр подземных толчков находился в 19 км западнее города Андалгала (население около 14 тысяч человек). По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 8 км.
О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Ранее землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Смирныховском районе на Сахалине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru