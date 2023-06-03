В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр подземных толчков находился в 19 км западнее города Андалгала (население около 14 тысяч человек). По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 8 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Смирныховском районе на Сахалине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

