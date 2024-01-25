В Аргентине началась массовая забастовка против политики президента страны
Предложенные президентом Аргентины Хавьером Милеем экономические реформы вызвали протесты среди населения, рабочие вышли на всеобщую забастовку. Об этом сообщает El Pais.
Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Буэнос-Айреса с лозунгами: «Страна не продается». Одним из предложения Милея было наделение полномочиями президента о принятии ряда решений без голосования конгрессменов, ввод режима жесткой экономии путем приватизации крупных компаний,, а также сокращение финансирования бюджетных организаций.
Голосование в конгрессе должно было пройти в четверг, 25 января, однако власти перенесли его на вторник.
Ранее представитель ООН Ребекка Гринспан высмеяла «вечный кризис» в Аргентине. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru