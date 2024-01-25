В Аргентине началась массовая забастовка против политики президента страны

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Буэнос-Айреса с лозунгами: «Страна не продается». Одним из предложения Милея было наделение полномочиями президента о принятии ряда решений без голосования конгрессменов, ввод режима жесткой экономии путем приватизации крупных компаний,, а также сокращение финансирования бюджетных организаций.

Голосование в конгрессе должно было пройти в четверг, 25 января, однако власти перенесли его на вторник.

Ранее представитель ООН Ребекка Гринспан высмеяла «вечный кризис» в Аргентине. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

