В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3
В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 13 часов дня по московскому времени. Землетрясение произошло в 4,3 километрах от села Бельтир.
При этом специалисты рассказали, что зона активности составила почти 50 километров, в нее попали девять населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Новый Бельтир, Мухор-Тархата.
15 февраля режим повышенной готовности был введен в Республике Алтай после землетрясения, сообщил глава региона Андрей Турчак, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru