В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3

При этом специалисты рассказали, что зона активности составила почти 50 километров, в нее попали девять населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Новый Бельтир, Мухор-Тархата.

15 февраля режим повышенной готовности был введен в Республике Алтай после землетрясения, сообщил глава региона Андрей Турчак, передает «Радиоточка НСН».

