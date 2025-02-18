В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 13 часов дня по московскому времени. Землетрясение произошло в 4,3 километрах от села Бельтир.

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При этом специалисты рассказали, что зона активности составила почти 50 километров, в нее попали девять населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Новый Бельтир, Мухор-Тархата.

15 февраля режим повышенной готовности был введен в Республике Алтай после землетрясения, сообщил глава региона Андрей Турчак, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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