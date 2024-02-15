В американской администрации обвинили Джонсона в непонимании сути его работы

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Так она отреагировала на отказ Джонсона ставить на голосование палаты одобренный Сенатом проект закона об оказании крупной финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Также она подтвердила, что спикеру не дадут право на личную встречу с президентом США Джо Байденом.

«Он ведет переговоры сам с собой, он "убивает" законопроекты по собственной инициативе», — отметила Жан-Пьер.

Ранее Джонсон заявил, что Палата представителей Конгресса США не станет голосовать за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

