В Амазонке из-за рекордной температуры воды погибли сотни дельфинов

Повышение температуры воды в отдельных заводях Амазонки в Бразилии привело к массовой гибели дельфинов, сообщил телеканал CNN.

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Температура воды поднялась до 39 градусов по Цельсию. К аномалии привела продолжительная засуха.

Только за последние дни обнаружено более сотни мертвых дельфинов. Ученые и активисты пытаются спасти животных, переправляя их в места Амазонки с более прохладной водой.

Мэрия Анапы ранее призвала туристов проявлять осторожность в отношении дельфинов. Заявление прозвучало на фоне участившихся случаев приближения животных к берегу, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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