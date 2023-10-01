В Амазонке из-за рекордной температуры воды погибли сотни дельфинов
Повышение температуры воды в отдельных заводях Амазонки в Бразилии привело к массовой гибели дельфинов, сообщил телеканал CNN.
Температура воды поднялась до 39 градусов по Цельсию. К аномалии привела продолжительная засуха.
Только за последние дни обнаружено более сотни мертвых дельфинов. Ученые и активисты пытаются спасти животных, переправляя их в места Амазонки с более прохладной водой.
Мэрия Анапы ранее призвала туристов проявлять осторожность в отношении дельфинов. Заявление прозвучало на фоне участившихся случаев приближения животных к берегу, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru