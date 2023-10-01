В Амазонке из-за рекордной температуры воды погибли сотни дельфинов

Температура воды поднялась до 39 градусов по Цельсию. К аномалии привела продолжительная засуха.

Только за последние дни обнаружено более сотни мертвых дельфинов. Ученые и активисты пытаются спасти животных, переправляя их в места Амазонки с более прохладной водой.

Мэрия Анапы ранее призвала туристов проявлять осторожность в отношении дельфинов. Заявление прозвучало на фоне участившихся случаев приближения животных к берегу, отмечает «Радиоточка НСН».

