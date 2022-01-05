Аэропорт Алма-Аты освобожден и переводится в штатный режим работы
Крупнейший аэропорт Казахстана в Алма-Ате освобожден от митингующих и переводится в штатный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра города Ержана Бабакумарова.
Ранее сообщалось, что аэропорт был захвачен митингующими и приостановил свою работу.
Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих. По всей стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.
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