Аэропорт Алма-Аты освобожден и переводится в штатный режим работы

Крупнейший аэропорт Казахстана в Алма-Ате освобожден от митингующих и переводится в штатный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра города Ержана Бабакумарова.

Nordwind отменила рейсы из Калининграда в Алма-Ату 6 января

Ранее сообщалось, что аэропорт был захвачен митингующими и приостановил свою работу.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих. По всей стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанАэропорт
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