В Алма-Ате начались столкновения митингующих и полиции

Стычки демонстрантов и полиции происходят в центре Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости.

В Алматинской области Казахстана ввели чрезвычайное положение

По данным агентства, митингующие захватили и избили нескольких силовиков. На подступах к городу казахстанская полиция остановила несколько сотен протестующих с дубинками. Против демонстрантов применяют спецсредства.

Жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение. Почти 200 пострадавших в ходе митингов обратились за помощью в медучреждения Алма-Аты, пишет RT.

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ФОТО: Flickr/upyernoz
ТЕГИ:СтолкновениеМитингКазахстан
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