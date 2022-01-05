В Алма-Ате начались столкновения митингующих и полиции
Стычки демонстрантов и полиции происходят в центре Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, митингующие захватили и избили нескольких силовиков. На подступах к городу казахстанская полиция остановила несколько сотен протестующих с дубинками. Против демонстрантов применяют спецсредства.
Жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях введено чрезвычайное положение. Почти 200 пострадавших в ходе митингов обратились за помощью в медучреждения Алма-Аты, пишет RT.
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