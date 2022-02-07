В Алма-Ате снят «оранжевый» уровень террористической опасности
Власти Казахстана отменили «оранжевый» уровень террористической опасности в Алма-Ате, действовавший с 7 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на республиканский оперштаб по борьбе с терроризмом.
Решение распространяется как на Алма-Ату, так и на Алматинскую и Жамбылскую области. Причиной отмены «оранжевого» уровня стала стабилизация ситуации в этих регионах страны.
Как отмечает оперштаб, подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы.
Напомним, более двух тысяч объектов были повреждены или разграблены в ходе январских беспорядков в Казахстане. По данным ведомства общая сумма ущерба составила более 88 млрд тенге.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,8 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+661 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+59 583 / сут.
- Пушков высказался о заявлении президента Чехии по взрыву во Врбетице
- Германия отказалась поставлять летальное оружие Киеву
- В Алма-Ате снят «оранжевый» уровень террористической опасности
- Врач указала на признаки развития болезни Альцгеймера у молодежи
- Комары слетаются на красный, оранжевый и черный цвета
- Советник президента США заявил о влиянии антироссийских санкций на Китай
- Американский журналист объяснил вопрос к Большунову о допинге
- Москвичам пообещали потепление до 0 градусов в понедельник
- Второй день ОИ-2022 принес России третье место в общем медальном зачете
- Премьер Пакистана едет в Россию впервые за 23 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru