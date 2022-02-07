В Алма-Ате снят «оранжевый» уровень террористической опасности

Власти Казахстана отменили «оранжевый» уровень террористической опасности в Алма-Ате, действовавший с 7 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на республиканский оперштаб по борьбе с терроризмом.

Решение распространяется как на Алма-Ату, так и на Алматинскую и Жамбылскую области. Причиной отмены «оранжевого» уровня стала стабилизация ситуации в этих регионах страны.

Как отмечает оперштаб, подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы.

Напомним, более двух тысяч объектов были повреждены или разграблены в ходе январских беспорядков в Казахстане. По данным ведомства общая сумма ущерба составила более 88 млрд тенге.

