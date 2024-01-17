На Филиппинах прошло землетрясение магнитудой 5,6

На юге Филиппин прошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение прошло приблизительно в 15:30 по московскому времени в 25 километрах от города Хинатуан, который находится на южном острове Минданао. Очаг залегал на глубине 51 километр.

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

Накануне в Японии прошло землетрясение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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