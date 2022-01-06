Масштабная операция силовиков и военных началась в Алма-Ате

«Во время беспорядков городу был нанесен огромный ущерб. Радикалы поджигали административные здания и машины. Громили витрины магазинов и банкоматы. Мародеры разграбили сразу несколько крупнейших торговых центров», — говорится в сообщении канала в Telegram.

Как сообщает ТАСС, между вооруженными людьми и военными началась перестрелка на площади перед мэрией города. При этом Sputnik Казахстан передает, что на улицах Алма-Аты спокойно, демонстрантов нет.

В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Стартовав в Жанаозене (Мангистауская область), протесты распространились по другим городам страны, во многих из них произошли стычки демонстрантов с полицией и военными, пишет Газета.ру. В результате протестных акций погибли восемь сотрудников полиции и солдат Нацгвардии, 317 человек были ранены, отмечает Ura.ru. До 19 января в Казахстане введен режим чрезвычайного положения.

