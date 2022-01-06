Более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане

Свыше тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в городах Казахстана. Об этом сообщает «Хабар-24» со ссылкой на Минздрав республики.

Миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан

«Из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации», — отмечается в сообщении.

В Казахстане 2 января начались акции протеста, жители ряда городов вышли на митинги против высоких цен на сжиженный газ. Спустя несколько дней протесты переросли в столкновения демонстрантов с правоохранителями и массовые беспорядки.

Правительство республики отправлено в отставку, на территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Для стабилизации обстановки в страну направлены коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспорядкиКазахстан
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