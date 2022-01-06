Более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане
Свыше тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в городах Казахстана. Об этом сообщает «Хабар-24» со ссылкой на Минздрав республики.
«Из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации», — отмечается в сообщении.
В Казахстане 2 января начались акции протеста, жители ряда городов вышли на митинги против высоких цен на сжиженный газ. Спустя несколько дней протесты переросли в столкновения демонстрантов с правоохранителями и массовые беспорядки.
Правительство республики отправлено в отставку, на территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Для стабилизации обстановки в страну направлены коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 772 / сут.
Умерли
313 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+25 581 / сут.
- Путин поручил подготовить предложения по борьбе с издевательствами в колониях и СИЗО
- Журова: Ситуация в Казахстане переходит за грань
- Более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане
- Пьяный мужчина поджег ковер у Домов правительства в Якутске
- Миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан
- Теннисная сборная России вышла в полуфинал Кубка ATP
- В Казахстане сменили главу Агентства по стратегическому планированию и реформам
- СМИ: Сенаторы-демократы не поддержат предложение о санкциях против «Северного потока-2»
- В Британии назвали убивающий раковые клетки «суперпродукт»
- Курс доллара поднялся выше 77 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru