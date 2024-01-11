В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,4

На северо-востоке Афганистана зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4, заявили в Геологической службе США.

В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение произошло в 45 километрах от города Джурм с населением 12 тысяч человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным телеканала TOLONews, подземные толчки ощутили в столице страны Кабуле, а также жители Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

В начале январе в Японии произошла серия землетрясений. Магнитуда самого мощного составила 7,6. Погибли 213 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ЗемлетрясениеАфганистан

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