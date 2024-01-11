В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,4
11 января 202422:28
На северо-востоке Афганистана зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,4, заявили в Геологической службе США.
Землетрясение произошло в 45 километрах от города Джурм с населением 12 тысяч человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным телеканала TOLONews, подземные толчки ощутили в столице страны Кабуле, а также жители Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.
В начале январе в Японии произошла серия землетрясений. Магнитуда самого мощного составила 7,6. Погибли 213 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru