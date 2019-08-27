В аэропорту Пекина самолет Air China эвакуировали из-за возгорания

Самолет китайского авиаперевозчика Air China в аэропорту Пекина эвакуировали из-за возгорания на борту. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел во время посадки на самолет. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Самолет должен был лететь в Токио. По предварительным данным, пожар произошел в багажном отделении. Обстоятельства произошедшего выясняются.

