Гуцул заявила, что не сможет участвовать в выборах президента Молдавии

Гуцул отметила, что не подходит для участия в выборах по возрасту. 37-летний политик напомнила, что баллотироваться на пост президента можно только с 40 лет.

От участия в голосовании отказался и лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

В воскресенье Гуцул и Шор приняли участие в съезде оппозиционных партий Молдавии. На нем было объявлено о создании блока «Победа», который будет участвовать в выборах президента. Голосование состоится осенью 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

