Гуцул заявила, что не сможет участвовать в выборах президента Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что не собирается баллотироваться на пост президента Молдавии на предстоящих выборах, пишет РИА Новости.

В Гагаузии обвинили Санду в тайной подготовке к объединению с Румынией

Гуцул отметила, что не подходит для участия в выборах по возрасту. 37-летний политик напомнила, что баллотироваться на пост президента можно только с 40 лет.

От участия в голосовании отказался и лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

В воскресенье Гуцул и Шор приняли участие в съезде оппозиционных партий Молдавии. На нем было объявлено о создании блока «Победа», который будет участвовать в выборах президента. Голосование состоится осенью 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Родион Прока
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры