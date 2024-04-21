Гуцул заявила, что не сможет участвовать в выборах президента Молдавии
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что не собирается баллотироваться на пост президента Молдавии на предстоящих выборах, пишет РИА Новости.
Гуцул отметила, что не подходит для участия в выборах по возрасту. 37-летний политик напомнила, что баллотироваться на пост президента можно только с 40 лет.
От участия в голосовании отказался и лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.
В воскресенье Гуцул и Шор приняли участие в съезде оппозиционных партий Молдавии. На нем было объявлено о создании блока «Победа», который будет участвовать в выборах президента. Голосование состоится осенью 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru