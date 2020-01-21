Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.
Специалисты советуют туристам, отправляющимся в Китай, заранее планировать свои поездки и соблюдать меры предосторожности. Как напоминает Утро.ру, ранее в городе Ухань был обнаружен новый тип коронавируса 2019-nCoV – число его жертв уже увеличилось до шести.
Между тем, НСН сообщает, что Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава планирует завершить работу над экспресс-тестом для нового типа коронавируса в феврале. В свою очередь, в Роспотребнадзоре сообщили, что возможность завоза в Россию коронавируса нельзя исключить полностью. Однако вероятность его распространения по стране оценивается как низкая. Между тем, как отмечает АГН Москва, в связи с распространением короновируса в Китае завтра, 22 января, Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета.
К слову, ранее в Китае подтвердили факты передачи нового коронавируса от человека к человеку.
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