Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.

Специалисты советуют туристам, отправляющимся в Китай, заранее планировать свои поездки и соблюдать меры предосторожности. Как напоминает Утро.ру, ранее в городе Ухань был обнаружен новый тип коронавируса 2019-nCoV – число его жертв уже увеличилось до шести.