В администрации США ответили на слова Путина о выборах в США
Российскому президенту Владимиру Путину необходимо перестать говорить о выборах в США, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
Так он отреагировал на слова российского лидера о его поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис. «И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал вмешиваться», – заявил он.
5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего лидера США Джо Байдена Москва считала его своим фаворитом, а теперь поддерживает Харрис, после того, как она стала кандидатом в президенты.
Тем временем, кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп признал, что не знает, как реагировать на ироничные комментарии президента России Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал
- Пентагон: Применение Украиной дальнобойных ракет не затронет аэродромы России
- «Удивительные» вопросы: Дуров сделал первое заявление после задержания
- В администрации США ответили на слова Путина о выборах в США
- Конор Макгрегор заявил о намерении участвовать в выборах президента Ирландии
- Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в вооружении
- Суд в Махачкале арестовал еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
- Россия осудила аргентинскую критику удара по Полтаве
- Японец Наканиси признался в шпионской деятельности в Белоруссии
- Трамп удивился иронии Путина по поводу поддержки Камалы Харрис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru