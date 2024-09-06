В администрации США ответили на слова Путина о выборах в США

Российскому президенту Владимиру Путину необходимо перестать говорить о выборах в США, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

Западные СМИ обвинили Россию во «вмешательстве» в выборы в США

Так он отреагировал на слова российского лидера о его поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис. «И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал вмешиваться», – заявил он.

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего лидера США Джо Байдена Москва считала его своим фаворитом, а теперь поддерживает Харрис, после того, как она стала кандидатом в президенты.

Тем временем, кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп признал, что не знает, как реагировать на ироничные комментарии президента России Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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