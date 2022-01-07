В администрации президента Казахстана оценили действия террористов
Террористы во время беспорядков в Казахстане действовали профессионально. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар-24».
«Захватчики действовали профессионально, прежде всего они захватывали и рушили административные здания города [Алма-Аты], офисы телеканалов. <...> Был предпринят штурм здания департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками», — рассказал Абаев.
По словам замглавы президентской администрации, боевики несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении, пишет RT.
Кроме того, Абаев отметил, что террористы могли использовать собственную связь. Представитель властей обратил внимание, что в ходе беспорядков в Алма-Ате были оперативно захвачены аэропорт и несколько самолетов, боевики организованно контролировали захваченную администрацию и передвигались по городу по оптимальным маршрутам.
В Казахстане 2 января начались протестные акции против подорожания сжиженного газа, митинги распространились по всей республике и переросли в массовые беспорядки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где вооруженные митингующие захватили ряд административных зданий и аэропорт. В городе проводится контртеррористическая операция.
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