В администрации Байдена заявили о готовности к беспорядкам после ареста Трампа
Белый дом прокомментировал арест бывшего президента США Дональда Трампа, сообщают СМИ.
В администрации Джо Байдена допустили массовые беспорядки после ареста бывшего главы государства. Белом дом заявил о готовности к такому развитию событий.
Телеканал CNN ранее сообщил об аресте Трампа. Политик ждет предъявления обвинений.
У здания суда Манхэттена собрались сторонники и противники Трампа. Оппоненты обвиняют его во лжи.
За предъявление обвинений Трампу проголосовало Большое жюри присяжных Нью-Йорка. Якобы политик выплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, чтобы она не рассказала об их романе публично, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru