В администрации Байдена заявили о готовности к беспорядкам после ареста Трампа

Дональд Трамп арестован и ждёт предъявления обвинений Минздрав: За медицинской помощью после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге обратились 42 человека Состоялась встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции Прямое авиасообщение между Россией и Марокко возобновится 2 мая В американском штате Монтана грузовой поезд с пивом сошел с рельсов