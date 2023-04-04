В администрации Байдена заявили о готовности к беспорядкам после ареста Трампа

Белый дом прокомментировал арест бывшего президента США Дональда Трампа, сообщают СМИ.

Трамп назвал несправедливым выбор места для суда над ним

В администрации Джо Байдена допустили массовые беспорядки после ареста бывшего главы государства. Белом дом заявил о готовности к такому развитию событий.

Телеканал CNN ранее сообщил об аресте Трампа. Политик ждет предъявления обвинений.

У здания суда Манхэттена собрались сторонники и противники Трампа. Оппоненты обвиняют его во лжи.

За предъявление обвинений Трампу проголосовало Большое жюри присяжных Нью-Йорка. Якобы политик выплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, чтобы она не рассказала об их романе публично, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети
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