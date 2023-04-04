Трамп назвал несправедливым выбор места для суда над ним

Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался на «несправедливый» выбор места для суда над ним и снова обвинил в предвзятости судью. Об этом он заявил в своих соцсетях.

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Суд над Трампом будет проходить в Нью-Йорке, в районе Манхеттен.

«Очень несправедливое место, где в некоторых районах за республиканцев голосовал 1%», - написал Трамп.

Он призвал перенести заседание в нью-йоркский район Стейтен-Айленд. По мнению экс-президента, это место более «справедливое» и «безопасное».

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ФОТО: РИА Новости
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