Трамп назвал несправедливым выбор места для суда над ним
4 апреля 202318:22
Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался на «несправедливый» выбор места для суда над ним и снова обвинил в предвзятости судью. Об этом он заявил в своих соцсетях.
Суд над Трампом будет проходить в Нью-Йорке, в районе Манхеттен.
«Очень несправедливое место, где в некоторых районах за республиканцев голосовал 1%», - написал Трамп.
Он призвал перенести заседание в нью-йоркский район Стейтен-Айленд. По мнению экс-президента, это место более «справедливое» и «безопасное».
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4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru