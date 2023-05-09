В администрации Байдена заявили, что фашизм победили США

Вторая мировая война завершилась победой Соединенных Штатов над фашизмом. Такое заявление сделала официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер.

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«На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», - сказала представитель Белого дома в ходе брифинга.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что Запад пытается исключить СССР из числа победителей.

Российское посольство в Вене 9 мая сообщило об осквернении советского воинского захоронения в земле Нижняя Австрия. Инцидент произошел в городе Эбензее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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