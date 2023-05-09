Володин: Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы

В своем Telegram-канале политик поздравил читателей с Днем Победы, отметив, что этот праздник объединяет все народы бывшего СССР, защитившие мир от фашизма, сообщает телеканал «360». По словам Володина, это «не дает покоя Вашингтону и Брюсселю».

«Сдав украинцев, как расходный материал, НАТО, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю», — написал политик.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что у народа, который не чтит подвиги предыдущих поколений, «не может быть будущего». Как указал Володин, России важно сохранить правду о Великой Отечественной войне и сделать все для уничтожения последователей нацизма, пишет Ura.ru.

