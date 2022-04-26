В администрации Байдена прокомментировали покупку Twitter Илоном Маском
Американского президента Джо Байдена беспокоит влияние крупных интернет-платформ на жизнь американцев, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на фоне покупки бизнесменом Илоном Маском компании Twitter.
«Я не стану комментировать данную конкретную сделку. Между тем, независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на нашу повседневную жизнь», — заявила Псаки.
Отмечается, что в администрации Байдена опасаются распространения в социальных сетях дезинформации.
Напомним, Илон Маск купит компанию Twitter за $44 млрд. Газета New York Post сообщила, что бизнесмен может вложить до 10-15 млрд долларов собственных денег в покупку соцсети.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что не планирует возобновлять свой аккаунт в Twitter, даже если это ему предложат после того, как соцсеть купит американский бизнесмен Илон Маск.
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