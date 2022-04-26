Трамп не вернется в Twitter после покупки соцсети Маском

«Не пойду в Twitter. Я собираюсь остаться в TRUTH», – сказал политик, имея виду социальную сеть, которая была создана под его патронажем.

«Надеюсь, что Маск приобретет соцсеть, так как он улучшит ее. Это хороший человек, однако я все-таки останусь в TRUTH», – отметил бывший президент.

Напомним, Илон Маск купит компанию Twitter за $44 млрд. Газета New York Post сообщила, что бизнесмен может вложить до 10-15 млрд долларов собственных денег в покупку соцсети.

