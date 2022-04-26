Трамп не вернется в Twitter после покупки соцсети Маском
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что не планирует возобновлять свой аккаунт в Twitter, даже если это ему предложат после того, как соцсеть купит американский бизнесмен Илон Маск, сообщает «РЕН ТВ».
«Не пойду в Twitter. Я собираюсь остаться в TRUTH», – сказал политик, имея виду социальную сеть, которая была создана под его патронажем.
«Надеюсь, что Маск приобретет соцсеть, так как он улучшит ее. Это хороший человек, однако я все-таки останусь в TRUTH», – отметил бывший президент.
Напомним, Илон Маск купит компанию Twitter за $44 млрд. Газета New York Post сообщила, что бизнесмен может вложить до 10-15 млрд долларов собственных денег в покупку соцсети.
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