В Аденском заливе произошел пожар на судне после попадания ракеты
9 июня 202409:02
Пожар случился на корабле в Аденском заливе у берегов Йемена, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло после того, как в него попала ракета. Судно находилось в 70 морских милях от города Аден.
Капитан заявил, что в результате атаки никто не пострадал. Судно направляется в порт.
Ночью 9 июня стало известно о том, что у берегов порта Аден неизвестные совершили нападение на британское судно.
Ранее хуситы заявили об атаке на два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден и Макрон поддержали использование прибыли от активов РФ Киевом
- В Аденском заливе произошел пожар на судне после попадания ракеты
- СМИ: КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором
- Минздрав: Более 80 тысяч россиян заражены COVID
- Балицкий сообщил, что мясных штурмов становится меньше
- Мединский заявил, что отправил бы СБУ свой учебник истории
- Депутат Петерсен из Германии объяснила, почему переехала в Россию с детьми
- СМИ: Украина планирует создать коалицию для информатак на РФ
- Зеленский заявил, что Украина ждет новые поставки систем ПВО
- В Австрии заявили, что НАТО перешло красную линию, разрешив Украине удары по РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru