В Аденском заливе произошел пожар на судне после попадания ракеты

Это произошло после того, как в него попала ракета. Судно находилось в 70 морских милях от города Аден.

Капитан заявил, что в результате атаки никто не пострадал. Судно направляется в порт.

Ночью 9 июня стало известно о том, что у берегов порта Аден неизвестные совершили нападение на британское судно.

Ранее хуситы заявили об атаке на два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

