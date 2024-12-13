В Абхазии задержали сотрудничавшего с Украиной гражданина Румынии
Сотрудничавший с украинской разведкой гражданин Румынии Дэвид Керч был задержан на территории Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба госбезопасности республики (СГБ).
В сообщении говорится, что мужчина приехал Сухум в качестве туриста, однако сотрудникам ведомства удалось получить данные о его контактах с ГРУ Украины.
Уточняется, что гражданин Румынии должен был с помощью беспилотника снимать расположенные в республике военные объекты и базы.
«10 декабря силами сотрудников СГБ была пресечена попытка привлечения Дэвида Керча Адриана к сбору информации о военных объектах, расположенных в Абхазии», - заключили в ведомстве.
Ранее cотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов украинских спецслужб, которые передавали украинской стороне сведения о российских военных объектах, а также о перемещении российской военной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru