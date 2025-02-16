Через две недели в Абхазии состоится второй тур выборов президента республики. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Это вызвано тем, что ни один из кандидатов в президенты в ходе голосования, прошедшего накануне, не набрал более половины голосов. По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршана, во второй тур выборов вышли исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.