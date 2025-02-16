В Абхазии состоится второй тур выборов президента

Через две недели в Абхазии состоится второй тур выборов президента республики. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Это вызвано тем, что ни один из кандидатов в президенты в ходе голосования, прошедшего накануне, не набрал более половины голосов. По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршана, во второй тур выборов вышли исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Гунба против Ардзинбы: В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

15 февраля в Абхазии состоялись внеочередные президентские выборы. Предварительные итоги первого тура будут озвучены ЦИКом днем 16 февраля. Наравне с Гунбой и Ардзинбой кандидатами в президенты страны были бывший торгпред в РФ Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее «Известия» сообщили, что явка избирателей на выборах президента Абхазии составила 65%.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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