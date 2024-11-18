В Абхазии начались переговоры власти и оппозиции
В Абхазии начались переговоры между представителями властей и оппозиции в формате «три на три», сообщает Telegram-канал «Республика». Местом встречи стало здание Министерства обороны страны.
По информации канала, в переговорах со стороны властей участвуют вице-президент Бадра Гунба, глава Государственного таможенного комитета Отар Хеция и член Общественной палаты Давид Пилия.
Оппозицию на встрече представляют лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат Народного собрания Кан Кварчия и председатель комитета по защите суверенитета Леван Микаа.
К сообщению было приложено фото, на котором запечатлены участники переговоров за столом, передает «Радиоточка НСН».
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