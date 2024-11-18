В Абхазии начались переговоры власти и оппозиции

В Абхазии начались переговоры между представителями властей и оппозиции в формате «три на три», сообщает Telegram-канал «Республика». Местом встречи стало здание Министерства обороны страны.

По информации канала, в переговорах со стороны властей участвуют вице-президент Бадра Гунба, глава Государственного таможенного комитета Отар Хеция и член Общественной палаты Давид Пилия.

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Оппозицию на встрече представляют лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат Народного собрания Кан Кварчия и председатель комитета по защите суверенитета Леван Микаа.

К сообщению было приложено фото, на котором запечатлены участники переговоров за столом, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ОппозицияПереговорыПротестыАбхазия

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