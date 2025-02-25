В Абхазии поручили усилить контроль на границе с Россией

Следует усилить контроль граждан, прибывающих в Абхазию через госграницу с Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба.

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На совещании с силовыми структурами он указал, что это необходимо для обеспечения безопасности в преддверии второго тура президентских выборов.

«И.о. президента... поручил усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу по реке Ингур и на КПП «Псоу», - говорится в сообщении пресс-службы политика.

Ранее в Абхазии более 68% избирателей приняли участие в президентских выборах, однако в первом туре победителя определить не удалось, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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